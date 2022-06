Durante una entrevista para Yahoo News, la creadora de contenido dijo lo siguiente para todos sus seguidores: “Cuando comencé a trabajar… me di cuenta muy rápido que necesitaba [una forma de controlar mis gastos]. Y encontré relleno de dinero en efectivo a través de YouTube, a manera de que se animaran a probarla para que acaben con sus problemas económicos, esto dicen sobre noticia de usuario de Tik Tok paga deuda de tarjeta crédito.

Esta persona tenía una deuda que ascendía a al menos 17 mil dólares, no sabía cómo terminarla de pagar, por lo que en las redes sociales, específicamente en Tik Tok, vio una aplicación que era tendencia y la usó, pensando en acabar pronto con su deuda, entonces con el método de presupuesto, pudo lograr su objetivo y hoy ayuda a los demás.

Tik Tok tarjeta crédito,: Un creador de contenido Lily W y dirige el canal @lilyrnbudgets usó una aplicación para pagar su deuda de tarjeta de crédito, ante ello, ahora tiene millones de seguidores en las redes sociales a quienes ayuda cómo mejorar su situación económica a partir del uso de la tecnología, de acuerdo a información que se ha publicado en el portal de noticias de The Sun .

¿COMO AYUDA UN SOBRE?

“Mi abuela solía hacerlo”, dijo a Yahoo News Elaine King, planificadora financiera certificada con sede en Miami, Florida. La forma de organizarse es muy sencilla, dicen que las personas pueden adecuar sus gastos mensuales, aseguran dinero en efectivo para cada gasto en un sobre. Luego saca el dinero de su sobre designado cuando sea necesario.

Los conocedores de las finanzas dicen que este método es muy efectivo para que la gente no gaste de más, se limita y así obtiene beneficios para no gastar en cosas que no son necesarias, es una forma de poner límites para el gasto del dinero, sobre todo para aquellas personas con gastos compulsivos y que tienen problemas de solvencia. Archivado como: Tik Tok tarjeta crédito,