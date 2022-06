En medio de los escándalos por despido de empleados SpaceX sorprende

Este fin de semana lanzó el segundo Falcon 9

El lanzamiento se realizó en menos de 24 horas que los 53 lanzamientos de satélites Starlink

¡SPACEX VUELVE A SORPRENDER! En medio de los escándalos que surgieron por el despido de los empleados por hablar mal del CEO, Elon Musk, SpaceX vuelve a colocarse en las tendencias tras lanzar el segundo Falcon 9, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg de California, Estados Unidos. Este movimiento causó una sorpresa, debido a que el domingo se esperaba el lanzamiento de otra pieza fundamental.

En menos de 24 horas, SpaceX sorprendió al informar sobre el lanzamiento del Falcon 9 debido a que -horas antes- también se llevó a cabo 53 lanzamientos de satélites Starlink. El lanzamiento se llevó a cabo alrededor de las 7 de la mañana (hora local), por lo que se espera que en las próximas horas pueda llevarse a cabo el siguiente procedimiento.

LANZAN SATÉLITE EN CALIFORNIA

Un satélite de reconocimiento para Alemania fue lanzado el sábado desde California, informó The Associated Press. El lanzamiento fue notificado por la página oficial de SpaceX, quienes mencionaron que ocurrió el sábado a las 7:19 a.m. (hora local) desde el Space Launch Complex, en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

“SpaceX tiene como objetivo el sábado 18 de junio a las 7:19 am, PT, 14:19 UTC, para un lanzamiento Falcon 9 de la misión SARah-1 desde el Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Una oportunidad de respaldo está disponible el lunes 20 de junio a las 7:19 am PT, 14:19 UTC.”, informó la página oficial de SpaceX.