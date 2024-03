Telemundo le responde a Thalí García tras graves acusaciones de la mexicana

THALÍ TAMBIÉN HABLÓ DE LUPILLO

Originaria de Hermosillo, Sonora, García, de 33 años y con una destacada trayectoria como actriz y modelo, ha sido uno de los personajes más controvertidos de esta edición del reality.

Durante la transmisión en vivo, según se informó previamente por MundoNOW, Thalí reveló detalles perturbadores.

Incluyendo su presunta exposición a medicamentos contra su voluntad: «Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara».

Además, García hizo referencia a su compañero de casa, Lupillo, describiéndolo como «un verdadero caballero», antes de lanzar críticas hacia la producción de Telemundo por sus prácticas.