Thali asegura que la drogaron en La Casa de los Famosos

DICE LO QUE NADIÉ IMAGINÓ DE LUPILLO

«Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara», reveló Thalí en la transmisión en vivo, de acuerdo con El Imparcial.

«Compartí esa suite con un verdadero caballero», declaró García refiriéndose a Lupillo, antes de criticar a la producción de Telemundo por sus tratos.

Estas revelaciones han generado un intenso debate sobre las condiciones de La Casa de los Famosos.

Mientras tanto, Telemundo no ha respondido públicamente a las acusaciones de Thalí García.