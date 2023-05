Surge video de Octavio Ocaña desde el ‘más allá’ contando lo que le pasó

Los planes de boda que tenía el actor, no pudieron hacerse realidad…

En el video de TikTok de conocemihistoriaoficial, cuentan cómo el carisma del actor llamó la atención del famoso actor Eugenio Derbez. «Convenció a mi padre para que hiciera el casting para el legendario ‘Benito Rivers’, me enseñaron a actuar y ahora somos una familia», dice ‘Octavio’.

En su adolescencia, Octavio conoce a quien fue el amor de su vida, se enamora perdidamente y planeó casarse, sin embargo ese sueño no se cumplió. «Un día me encontraba en Ecatepec, en una camioneta con amigos, unos policías me piden detenerme (…) decido irme del lugar y ellos me persiguen, decido irme del lugar y ellos comienzan a dispararme», se escucha a través del video de TikTok.