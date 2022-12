¿Los mordió?

Las autoridades dicen que una mujer hirió a seis agentes del alguacil mientras se negaba a salir de un avión en un aeropuerto de Luisiana a principios del Día de Acción de Gracias, informó el sábado The Times-Picayune/The New Orleans Advocate y destacó la agencia The Associated Press.

Las autoridades dijeron que la mujer de 25 años mordió, pateó y escupió a los agentes del alguacil de la parroquia de Jefferson en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, según informes de noticias locales e indicó AP. El incidente ocurrió alrededor de las seis de la mañana, cuando la joven comenzó a quejarse con la familia de origen hispano.