“Este es el monstruo que me arrebató a mi bebé de este mundo. Sabrás su nombre, Tanner. Su nombre es Athena Presley Monroe Strand. Yo sé tu fecha de nacimiento, 8/8/1991. ¿Sabes el de ella? Me aseguraré de que aprendas lo que me quitaste a mí y a su papá”, declaró Maitlyn Presley Gandy en redes sociales.

El viernes pasado, la policía encontró el cuerpo de Athena Strand tras haber sido reportada como desaparecida por su madrastra el 30 de noviembre, informó The Sun Us. Ahora, se conoce que la menor fue hallada sin vida por las autoridades y bajo custodia está el presunto asesino de la pequeña; por tal motivo, su madre expresó en redes sociales su sentir y envió una dura advertencia al presunto culpable.

La niña, de siete años de edad, desapareció el 30 de noviembre y fue la madrastra de la pequeña quien llamó a la policía para comunicar la desaparición. Fue el pasado sábado, que las autoridades confirmaron que la menor fue hallada sin vida y un conductor de FedEx fue detenido y confesó que asesinó a la menor y donde podrían encontrar el cuerpo, según The Associated Press.

“Ella ya no tiene voz”

Pero, no fue el único mensaje que envió en contra de Tanner Horner, de 31 años de edad, quien es acusado de asesinar a Athena Strand. La pequeña, de siete años de edad, fue hallada sin vida después de que el repartidor de FedEx confesó el asesinato y por supuesto, en donde podrían recuperar el cuerpo. La madre de Athena, detalló que no desea que los demás no conozcan la historia de su hija y el nombre del presunto asesino.

“El caso de Athena y el juicio contra el monstruo que me la arrebató, podría ser trasladado a otro condado o distrito de Texas debido a la gran participación de la comunidad (a la que estoy muy agradecida). No quiero que el bastardo que me quitó a mi bebé y la asesinó brutalmente vaya a ninguna ciudad, pueblo, condado, estado o país sin que cada persona conozca su rostro. Ella ya no tiene voz, pero yo seré la mejor voz que pueda para ella como su madre y no me detendré”.