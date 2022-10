Sismo Guerrero: ¿HAY HERIDOS O DAÑOS?

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños o víctimas por este movimiento telúrico, sin embargo, se mantienen alertas para cualquier réplica que pudiera ocurrir en las siguientes horas, pues es muy común que esto ocurra y despierte temor entre la población que acaba de vivir el episodio.

Sin embargo, se informó que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no emitió una activación de la alerta ya que, a la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos, por lo cual no se empleó esta manera de alertar a la población, y no hubo daños considerables. Archivado como: Sismo Guerrero