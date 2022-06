Los Minions y el Chicharito Hernández un equipo de miedo

Chicharito hizo su mejor intento para entrenar a Kevin, Bob, Otto y Stuart, pero el equipo de Steve dio la talla a lo grande. Después de una larga jornada en la que el balón no se detuvo, los resultados fueron muy inesperados.

Esto dentro la nueva película de Illumination, Minions: The Rise of Gru . El​​ desafío futbolero enfrentó a un equipo de jóvenes futbolistas liderados por Steve y un grupo de traviesos Minions encabezados por Chicharito.

The Rise of Gru en cines el 1 de julio

No te puedes perder el estreno de Minions: The Rise Of Gru este viernes, 1 de julio. Un nuevo capítulo que cuenta la historia de Gru cuando era un niño de doce años que soñaba con convertirse en el supervillano más grande del mundo.

Afortunadamente, Gru consigue la ayuda de los Minions y juntos, Kevin, Stuart, Bob y Otto —un Minion nuevo con frenos y una desesperada necesidad de agradar— despliegan sus habilidades.