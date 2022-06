“Seguro haremos un zoom y no marca nada más que una charla entre un futbolista y un entrenador y así que no hay que hacer una especulación con eso”, agregó el Tata Martino. Si se llegará a convocar nuevamente sería ante la selección de Paraguay el próximo 31 de agosto, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Archivado como: Chicharito volverá selección mexicana

Asimismo, aseguró que el encuentro sería virtual y no garantizó nada para Chicharito Hernández, quien no es convocado por el estratega del equipo nacional desde 2019. Esto debido a una situación extra cancha que hasta el momento no han dado a conocer ni el técnico, ni el futbolista mexicano.

“Si me preguntas si tiene que estar”

Ante esta situación, el segundo máximo goleador de la selección mexicana, Jared Borgetti pidió que se llame a Javier Hernández a la Selección Mexicana. Pero también sabe que no va a pasar. Borgetti señaló que si cuando la Selección tuvo problemas para clasificar a Qatar no se dio la convocatoria del Chicharito, “hoy que ya se tiene el boleto, menos lo van a llamar”.

"Si me preguntas si tiene que estar, digo que sí, pero también sé que será difícil que se dé esto. Parece que hubo acercamientos y no se llegó a nada. Parece que no se va a dar". Va con la lógica el exgoleador, "si cuando había problemas rumbo a la calificación no se le convocó, ahora que ya se está en el Mundial, pues menos pasará".