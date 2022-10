El nuevo rostro de SNL

Joven promesa del entretenimiento

Hispano haciendo historia

Saturday Night Live, el programa de sketches de comedia de más larga duración de NBC, está renovando su alineación con cuatro caras nuevas para la cuadragésima octava temporada a partir de octubre. ¿Quién es Marcello Hernández, la nueva cara de Saturday Night Live?, aquí te contamos los detalles.

Según el Diario AS, la temporada 48 de Saturday Night Live comenzará el próximo 1 de octubre con cuatro caras nuevas, incluido el comediante con sede en Miami, Marcello Hernández, quien se convertirá en el cuarto latino en formar parte del elenco del programa de casi cinco décadas.

¿Quién es Marcello Hernández?

Marcello, es un comediante cubano/dominicano de veinticinco años, el joven promesa comenzó a hacer monólogos en 2016 según su Diario AS. Tim Dillon, Jim Breuer, Mark Viera son algunos de los importantes nombres con los que ha colaborado y para los que ha abierto su show, así como el difunto gran Gilbert Gottfried.

Hernández, también ha aparecido en Acceso Total de Telemundo y 6 in the Mix de NBC. En 2020 se convirtió en presentador y director creativo de Only in Dade’s Instagram, que tiene cerca de un millón de seguidores. Allí ha entrevistado a celebridades como Floyd Mayweather y Nicky Jam, por nombrar algunos.