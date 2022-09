Floyd Mayweather vuelve al cuadrilátero y noquea a Mikuru Asakura

“Me retiré del deporte”

Este domingo, el boxeador estadounidense dijo siempre supo cuando retirarse porque no le interesaba sufrir daños irreparables. “Me retiré del deporte, no dejé que el deporte me retirara… No voy a recibir un castigo hasta el punto en que apenas pueda caminar y hablar”, comentó Mayweather.

Después de llenar la Súper Arena de Saitama, al norte de Tokio, la leyenda del boxeo agradeció el cálido recibimiento. “Quisiera dar las gracias a todo Japón”, dijo el invicto en sus 50 peleas como profesional, quien tiene pendiente otra pelea de exhibición en Dubai a finales de este año.