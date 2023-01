Gerard Piqué tiene una aliada

Shaila Dúrcal, hija de la fallecida cantante y actriz Rocío Dúrcal, lo apoya luego del lanzamiento de la canción de Shakira

“Llegar a ese punto a mí personalmente no me gusta”, dijo la también cantante

¿Team Shakira o Team Piqué? Conforme pasan los días tras del lanzamiento del tema musical que la cantante colombiana Shakira le ‘dedicó a su ex, y padre de sus hijos, Gerard Piqué, diferentes personalidades han revelado a cual de los dos apoyan. En el caso de Shaila Dúrcal, hija de la fallecida cantante y actriz Rocío Dúrcal, no dudó en decir que está del lado del ex futbolista español.

Hija de los fallecidos cantantes Antonio Morales, “Junior”, y Rocío Dúrcal, como se acaba de mencionar, además de hermana de la actriz Carmen Morales y de Antonio Fernando, Shaila de los Ángeles Morales de las Heras estuvo de visita en el programa Plan de tarde, donde no le quedó de otra que confesar lo que nadie se hubiera imaginado.

Shaila Dúrcal, ¿odia a Shakira?

Carmen Morales, quien también estuvo presente en este programa, dijo que ella era del ‘Team Shakira’, contrario a lo que respondió su hermana, Shaila Dúrcal, que no dudó en mostrarle su apoyo a Gerard Piqué para luego revelar, sin poder contener la risa, que le había caído bien lo del Twingo, refiriéndose a la comparación de este automóvil con un Ferrari.

“He tenido una educación (en la) que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay un punto, una barrera muy delgadita, que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto a mí personalmente no me gusta”, expresó la hija de Rocío Dúrcal.