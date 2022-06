¡Shakira dio pistas de sus problemas con Piqué en ésta entrevista!

Shakira problemas con Piqué entrevista: ¿Se la dedicó a Piqué?

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que el vaso, no me digas que lo sientes, suenas sincero pero te conozco bien y se que mientes, te felicito que bien actúas”. Estas son algunas de las cosas que dice Shakira en su tema musical, ¿Será que se inspiró en lo que pasó con Piqué o solo es una coincidencia?

Por su parte, el futbolista español ha estado un poco ausente de sus redes sociales, pero lo que no ha parado son las miles y miles de críticas que el futbolista del Barcelona recibe diariamente por Instagram, pues los fans de Shakira no han parado de tacharlo de ‘machista’, ‘infiel’, ‘traicionero’, entre muchas otras cosas. Lo cierto es que la supuesta infidelidad sigue siendo una suposición, pues ninguno de los dos han hablado de los motivos de su separación. (VER VIDEO MUSICAL)