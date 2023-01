Shakira Jaime Bayly. Poco tiempo después de que se diera a conocer, por medio de redes sociales, el tema musical que Shakira le ‘dedicó’ a su ex, y padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas del conductor de televisión y escritor Jaime Bayly, el cual no dudó en decir en su programa en Mega TV que esta canción ‘es vulgar’.

“Me parece que la letra es vulgar”, dice Jaime Bayly de la canción de Shakira

Con su particular estilo, Jaime Bayly comentó que, desde el punto de vista artístico, la letra de la canción que Shakira le ‘dedicó’ a Piqué no es ni elegante ni refinada, al contrario, le parece que ‘es vulgar’: “Tengo que decirlo, si a mí me hubieran pedido un consejo, lo hubiera dicho: ‘no tan pronto, no todavía, no con la sangre tan caliente, no con la herida tan abierta, no lo insultes tanto, no le digas gato, novato, no estás a mi altura”.

“Después de todo, pasará el escándalo y seguirá siendo el padre de sus dos hijos. Entonces, no porque Piqué se haya enamorado de otra mujer, eso necesariamente lo convierte en un sujeto repugnante y despreciable al que tenemos que odiar y yo no lo quiero conocer ni lo quiero defender, yo voy a estar siempre en el campo de Shakira”, dijo el conductor de televisión (Archivado como: Shakira Jaime Bayly).