¿LES TIRA PEDRADAS A FRANCISCA, ADAMARI Y MAYELI? Dr Juan Rivera dice lo impensable sobre pastillas para perder peso ¿y le termina saliendo mal? (VIDEO)

Francisca ha sido muy sincera en compartir la evolución de su cuerpo desde que se alivió de su bebé Gennaro y el duro proceso de perder peso y alimentarse bien, así como entrenamientos, pero tampoco ha escondido que toma medicamentos para conservar su figura, pero ahora su compañero de Despierta América, el Dr Juan Rivera ¿le salió con una indirecta sobre el tema?

El Dr Juan Rivera siempre ha conservado su profesión pese a que es partícipe del matutino de Telemundo dando tips a la audiencia, pero en esta ocasión ¿quiso decirle algo a celebridades como su compañera Francisca o incluso Adamari López? Pues grabó un video sobre los riesgos de consumir medicamentos para bajar de peso.

Dr Juan Rivera da un tip que ‘le cae’ a su amiga Francisca

Para nadie es un secreto que Francisca es portavoz de la marca ‘Yes You Can’, de su amigo Alejandro Chaban y se apoyó en los productos que venden para perder peso luego que tuvo que bajar las libras que le dejó el embarazo de su bebé Gennaro y a base de alimentación y disciplina para el ejercicio por fin llegó a su silueta ideal.

Sin embargo no ha sido la única, pues Adamari López también hizo lo propio cuando fue duramente criticada de que se había operado para quitarse las libras de más, así como consumir ciertos medicamentos; otra famosa que hasta los vende es Mayeli Alonso, pero el Dr Juan Rivera ahora ¿se queja de que no se debe hacer eso y lo exhibe?

Los consejos del colaborador de Despierta América ‘salpican’ a Francisca

Hace unas semanas se pudo ver cómo Francisca promocionó unas pastillas llamadas ‘water lipo’ para perder peso, de la marca Yes You Can! de su amigo y ex colaborador de Despierta América Alejandro Chaban y la gente se volvió loca preguntando por ellas, pero ahora, el Dr Juan Rivera comparte errores que las personas que los usan, cometen.

¿Fue una indirecta muy directa para ella y otras celebridades? En su cuenta de Instagram, el Dr Juan Rivera escribió: “¿Cuál es el error más grande que cometen las personas que usan medicamentos recetados para perder peso?”, a lo que sin dudarlo recibió muchos comentarios de sus seguidores.

El Dr Juan Rivera se sincera sobre lo que hace la gente para bajar de peso

El Dr Juan Rivera fue muy directo con las personas que se apoyan de medicamentos para perder peso: “Incluyendo medicamentos muy de moda como el semaglutide o sempi, el error más común en mi opinión es que obviamente estos medicamentos te reducen el hambre y tú comes menos”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Pero he visto muchas personas que digamos, antes se comían una pizza entera, ahora se comen media, o se comían una hamburguesa entera y ahora se comen media, un paquete de papitas entero, ahora se comen medio, ojo, obviamente están disminuyendo las calorías pero el error es que no están cambiando cómo funciona el cerebro, no están cambiando su estilo de vida, no están cambiando su dieta para mejor, eso quiere decir que al dejar el medicamento van a volver a comerse la pizza, la hamburguesa entera y van a volver a comerse el paquete de papas entero, si usted usa medicamentos, tiene que cambiar el cerebro…”, finalizó.

El médico recibió muchos comentarios ¿ofensivos?

Ante el consejo que dio el Dr Juan Rivera, la gente se manifestó en la sección de comentarios y le escribió: “Como debemos cambiar el cerebro para que funcione una dieta podría decírmelo doctor”, “Exacto y después engordan el doble, muy cierto”, “Es muy cierto la mente del ser humano”, “Yo le envié varios mensajes sobre los productos de entalla y sus efectos secundarios y nunca me respondió. Es una lástima”, “Creo que deben de cambiar la alimentación y forma de comer”.

El Dr Juan Rivera utiliza su cuenta de Instagram para grabar videos recomendando a la gente ciertos estilos de vida, sin embargo pocas veces responde a sus seguidores en los comentarios por lo que siempre termina recibiendo quejas y críticas, sin embargo sigue siendo de los conductores de televisión hispana más queridos por el público y eso lo demuestra en Despierta América. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL DR JUAN RIVERA SOBRE MEDICAMENTOS PARA BAJAR DE PESO. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.

