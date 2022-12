En exclusiva te presentamos el adelanto de ‘Love for the ages’.

La serie de Peacock se estrenará este jueves 22 de diciembre.

Conoce más sobre ‘Love for the ages’. Love For The Ages. En exclusiva te contamos sobre un nuevo proyecto que está por estrenarse dentro de la nueva plataforma digital de Telemundo que probablemente no conocías, a continuación te decimos de qué se trata y en donde será posible disfrutar del nuevo contenido de la gran cadena televisiva hispana. Si bien se trata de un proyecto desarrollado por Peacock, mismo que será difundido a través de una plataforma que Telemundo ha lanzado en donde se encuentran todos los legados que ha transmitido la empresa y en las próximas líneas te contamos de qué se trata y donde podrás verla. Conoce en exclusiva el avance de la nueva serie de Peacock ‘Love For The Ages Mañana jueves, 22 de diciembre, se estrenarán cuatro nuevos episodios de ‘Love For The Ages’, un nuevo reality de Peacock presentado por Adrienne Bailon, la actriz y presentadora de televisión estadounidense de ascendencia puertorriqueña y ecuatoriana. MUNDONOW presenta en exclusiva un adelanto de esta segunda parte que estrena mañana. Maroxi llega a un momento crucial en su relación. La nueva serie cuenta la historia de cuatro parejas, quienes comparten el mismo secreto y están en la búsqueda de un mismo objetivo.

La nueva serie cuenta la historia de cuatro parejas En lo profundo del corazón de la legendaria ciudad de Los Ángeles, estas tres LA-tino parejas de mediana edad, todos en una encrucijada personal y emocional en sus matrimonios, se encuentran con el deseo de su vida concedido pero ¿qué ocurrirá con cada una de ellas? ¡No te lo puedes perder!. ¿Qué harán con la oportunidad de retroceder en el tiempo y cambiar a sus cónyuges actuales por parejas mucho más jóvenes durante un mes en la vida real? Un poderoso experimento social y psicológico provocado por la tendencia actual de las parejas con “diferencia de edad”.

El público definirá si las parejas merecen permanecer o no juntas El público compartirá el descubrimiento de si las parejas originales optan por permanecer juntas, para bien o para mal, o si se atreven a embarcarse en una nueva vida solos o con una nueva pareja sexy. Te contamos que este nuevo y esperado reality es producido por Kinetic Content de Red Arrow, el mismo equipo detrás de Love is Blind, Married at First Sight y Wife Swap. Igualmente, la serie es parte de la lista de títulos originales de Tplus para Peacock este 2022. Por si no lo sabías, Tplus se basa en el legado de contenido premium de Telemundo y su éxito de una década en la entrega de títulos originales a través de plataformas que llegan directamente a las audiencias hispanas que están a la espera de nuevo contenido para poder disfrutar ya sea en compañía o solo.

La nueva serie de Peacock se estrena este jueves 22 de diciembre Totalmente en exclusiva MundoNow te contó sobre el adelanto que se verá en la serie donde parejas hispanas estará compartiendo los momentos más inolvidables de su vida a través de Tplus, que, como te dijimos en líneas anteriores es un legado de contenido premium difundido por Telemundo. Ahora ya sabes, prepárate para este 22 de diciembre para poder disfrutar de una nueva serie que estará llena de muchas emociones que las parejas participantes estarán viviendo, se testigo de lo que ocurrirá en el estreno de la esperada serie de Peacock ‘Love for the ages’. PUEDES ECHAR UN VISTAZO AQUÍ. Archivado como: Love For The Ages.

TE PUEDE INTERESAR