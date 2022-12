Tras ser hospitalizada y operada de emergencia, Mariana Seoane rompe el silencio.

La querida actriz confiesa haber estado bajo una fuerte depresión.

La querida actriz confiesa haber estado bajo una fuerte depresión.

Mariana Seoane está abierta al amor. Mariana Seoane sufrió depresión. La vida de las celebridades no siempre es miel sobre ojuelas, pues el hecho de ser famosos no los mantiene exentos de los problemas. Incluso mediante los artículos de MundoNow se han dado a conocer los momentos más complicados y dolorosos que las estrellas llegan a pasar en su vida. Ahora, una querida actriz y cantante se ha sincerado y reveló uno de los momentos más oscuros y difíciles que pasó en su vida, la depresión. Si bien, esta enfermedad mental atormenta la vida de muchas personas e incluso muchas de ellas llegan a quitarse la vida tras afrontar ese terrible padecimiento. Mariana Seoane fue operada tras diagnosticarle un tumor en la tiroides Se trata de la actriz Mariana Seoane, recordemos que la también cantante fue intervenida quirúrgicamente días anteriores luego de que el pasado mes de marzo se le detectara un tumor en la tiroides, siendo ella misma quién reveló el motivo que la llevó a parar al hospital. Por fortuna el tumor que se le detectó resultó ser benigno y ahora se encuentra disfrutando de la vida, pero eso no fue el único padecimiento que ha atravesado la protagonista de la serie de Netflix 'El Chema', pues recientemente abrió su corazón y terminó confesando que sufrió una fuerte depresión.

Mariana Seoane confiesa haber sufrido una fuerte depresión Esto lo dio a saber durante una entrevista que ofreció para el programa 'De Primera Mano' transmitido por Imagen Tv, Mariana Seoane abrió por completo su corazón y se mostró de lo más transparente, "Estoy feliz y agradecida con Dios, con la vida porque me encontraron un tumor en la tiroides, de hecho no me maquillé nada mi cicatriz porque quiero que la vean… Esto significa mucho para mí". "Llevaba mucho tiempo con una depresión por muchas cosas personales y familiares que viví. Entonces cuando lloraba sentía que algo me jalaba adentro. También cuando cantaba muchas horas de pronto se me inflamaba y me obstruía, me estaba obstruyendo ahí… Tú piensas que tienes todo y en ese momento te quedas sin nada", compartió Mariana Seoane.

Asegura ser una persona que solía callarse las cosas y no asistir a terapias Después de que Addis Tuñón le cuestionara qué fue lo que Mariana Seoane dejó en el quirófano, la actriz no tardó en compartir lo que la llevó a la depresión: "Me callé muchas cosas. Quizá no dije tantas cosas, en su momento, a mi expareja, a mis padres, a mis amistades, en mi trabajo. A veces, uno va dejando y nos enseñan siempre a callar. 'Mejor no digas porque armas un problema'". "Yo era una persona que no estaba acostumbrada a tomar una terapia y eso es muy importante porque no todo lo puedes hablar ni con tus amistades ni con tu familia, entonces hay muchas cosas que uno tiene que sacar. Siento que todo esto que me pasó fue también parte de este mismo proceso y siento que eso fue un gran aprendizaje", añadió durante su entrevista para el programa transmitido por Imagen Tv.

Mariana Seoane se encuentra totalmente abierta al amor Luego de salir de la operación que resultó ser un éxito y encontrarse en mejor estado de salud, la también cantante compartió que: "Quiero empezar todo nuevo; que me parece que es un gran momento. También hice una limpia de amistades; creo que la vida es cíclica, no por nada malo en particular, pero es bueno empezar a juntarse con personas que tienen la misma vibración". Ahora está concentrada en sus nuevos proyectos y afirma estar lista para el amor y continuar creciendo en su carrera profesional: "Estoy en un proceso de trabajar conmigo… quiero un compañero con quien caminar la vida, ya no voy a ser mamá eso está claro", finalizó compartiendo Mariana Seoane para el programa 'De Primera Mano' de Imagen Tv. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

