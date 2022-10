Aislinn Derbez ‘se desató’ en festival al que fue junto a sus hermanos

La hija de Eugenio Derbez hizo lo impensable

Admitió que ‘se casó’ con un misterioso hombre Mauricio Ochmann y Jonathan Kubben quedaron en el olvido para Aislinn Derbez y en medio de especulaciones sobre si los hermanos están distanciados de su padre Eugenio a raíz del aparatoso accidente que le partió el hombro en varias partes, ahora la actriz y modelo no dejó nada para nadie con una poderosa revelación. Y es que hace unas semanas, justo cuando Eugenio Derbez era intervenido por su accidente y mientras había muchas especulaciones sobre lo que en verdad le sucedió y lo extraño que resultaba que sus hijos no publicaran nada al respecto, se supo que Aislinn y Vadhir viajaron a ‘Burning Man’, una especie de festival ‘alternativo’ en medio del desierto en EEUU. Conoció a misterioso hombre y quedó ‘prendada’ Y es que mientras Eugenio Derbez estaba pasándola muy mal, sus hijos Aislinn y Vadhir presumieron su gran momento en medio del desierto en un festival en el que sucedió de todo, tanto así que la ex de Mauricio Ochmann ‘se casó’ y se convirtió en la mujer del hombre más atractivo de todo el lugar, según lo comentó. A través de su podcast ‘La Magia del Caos’, Aislinn Derbez tuvo una conversación con amigas y su hermano Vadhir sobre la experiencia que vivieron en medio del desierto en este espacio de expresión y ‘ciudad alternativa’ llamada ‘Burning Man’ y lo que confesó de su presunta boda fue inesperado.

Aislinn Derbez se casó “Hasta se casó… tan abierta que hasta con esposo terminó imagínate”, fueron las palabras de Vadhir Derbez que inesperadamente cimbraron en el podcast mientras las amigas y Aislinn se comenzaron a reír, y no le quedó de otra a la madre de la hija de Mauricio Ochmann más que contar lo que sucedió. Y Aislinn Derbez dijo: “De repente estábamos en una super fiesta y todas vimos al hombre más guapo de todo ‘Burning Man’ y me sentí halagada que el hombre más guapo de todo ‘Burning Man’ me estuviera tirando la onda de esa manera porque me veía y me decía ‘Who are You? (quién eres) y me decía ‘te quieres casar conmigo’ y yo así de ‘va va va'”, continuó diciendo la actriz.

¿Qué pensarán sus exes de su aventura amorosa’? Aislinn Derbez terminó su relación con Mauricio Ochmann a principios de 2020 y para 2021 ya tenía novio llamado Jonathan Kubben, fotógrafo y YouTuber que se dedicaba a documentar todas sus aventuras y viajes por el mundo, pero fue en julio de este año que terminaron, por lo que ella se ha encontrado soltera ¿hasta ahora? Pero en ‘Burning Man’ todo cambió según contó: “¿Por qué no? (casarse)… Y entonces continuó todo, me siguió picando y yo picándole y así pero la verdad es que ni siquiera nos dimos un beso, ni siquiera, y ellas me regañaron decían ‘ ¿cómo es posible que no le hayas dado ni un beso’?”, asegurando que las amigas la habían reprendido por ser tan conservadora y no ‘aprovechar’ al galán que tenía en frente, del que por cierto nunca pronunció su nombre.

Aparentemente el hombre ni siquiera supo el nombre de la hija de Eugenio Derbez, pues una amiga de Aislinn lo confirmó: "Llegó y me dijo '¿dónde está mi esposa? No me acuerdo de su nombre pero sé que me casé y yo 'ok güey, gracias'", dijo la mujer, mientras la hija de Eugenio reviró: "No sé como se llama pero es mi esposa y yo así de… mi ego estaba así de… (señal de tristeza)", dijo. "Yo soy muy ranchera, muy conservadora yo, muy de flojera porque todas me regañaron pero ni modo", afirmó Aislinn Derbez sobre su actitud y el por qué decidió no hacerle caso más que de juego al hombre del que nunca dijo su nombre, sin embargo, ahora se le asocia con un empresario español, aunque no existe nada confirmado.