Se casa Paulina Peña, pero su padre Enrique Peña Nieto no asistió

Según informó el portal Infobae, la boda de Paulina Peña y Fernando fue bastante exclusiva. Hace unos pocos minutos Paulina publicó unas fotografías de su boda en su cuenta de Instagram, sin embargo los invitados fueron limitados a que publicaran historias o algún tipo de comentario en redes sociales, por lo cual no se había dado a conocer ninguna foto hasta hace unos minutos. Archivado como: Se casa Paulina Peña

Sin embargo, el ex presidente de México fue el gran ausente de la ceremonia de casamiento de su hija Paulina Peña. La hija de Mónica Pretelini se casó este pasado fin de semana, sin embargo, diversos medios dieron a conocer que el ex presidente estuvo ausente, ¿Será que no aprobó nunca esa relación?

Se casa Paulina Peña: Paulina se casó con Fernando Tena Alonso el pasado fin de semana en la Ciudad de México, de acuerdo con la revista Hola, la hija del ex presidente de México tuvo su ceremonia en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en Las Lomas, en donde contaron con una hermosa propiedad.

Se casa Paulina Peña: ¿Por qué no asistió a la boda?

Y ahora sí es la hora de la verdad, pues por medio de Infobae se dio a conocer que el ex mandatario de México no estuvo presente en la boda de su hija, Paulina Peña. Aunque se pensaba que tal vez no estuvo de acuerdo con la planeación de la boda, se dio a conocer lo que en realidad pasó.

Resulta que el ex presidente de México se encuentra actualmente en España, al lado de su novia Tania Ruiz, con quien lleva varios meses de relación. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles, pero todo indica que el presidente no fue por compromisos que tenía. Archivado como: Se casa Paulina Peña