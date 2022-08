Salman Rushdie conectado a respirador y podría perder un ojo tras ataque

“Las noticias no son buenas”, comentó Andrew Wylie, agente de libros del escritor, en horas de la noche. “Salman probablemente perderá un ojo, los nervios de su brazo fueron cortados y su hígado fue apuñalado y dañado “, indicó sobre el estado de salud.

¿Por qué prohibieron su libro?

Por lo pronto, los motivos por los cuales Matar atacó al escritor no están claros, indicó el mayor de la policía estatal Eugene Staniszewski. Además, el abogado de Matar se ha negado a hacer declaraciones en representación de su cliente, dijo The Associated Press. Lo que sí es cierto es que le presentarán cargos.

Los versos satánicos, la novela que muchos musulmanes sintieron como un insulto al profeta Mahoma y por la cual el difunto líder ayatolá Rujolá Jomeini pidió la muerte de Rushdie e incluso ofreció más de 3 millones de dólares para quien lo matara, fue publicada en 1988. Matar nació una década después, agregó la agencia de noticias.