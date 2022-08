Fue por el representante de Anne Heche, que se dio a conocer que la actriz había sido declarada con muerte cerebral, pero continuaba conectada al soporte vital. Aunque, legalmente ha muerto, su corazón no ha dejado de latir, pero sus familiares han declarado que Heche “se ha ido” y por ello, los mensajes de apoyo y cariño no dejaron de llegar hacia la familia de la intérprete de comedias románticas.

Ellen DeGeneres Anne Heche: “Cambió mi vida para siempre”

Fue en una entrevista del año 2020, cuando Anne Heche confesó como se había sentido en esa relación tan ‘innovadora’ y declaró que fue un suceso que cambió su vida para siempre a tal grado que terminó perdiendo un contrato millonario tras mostrar su relación con la presentadora, con quien se llevaba una diferencia de 11 años de edad y en aquellos años, era mucho más famosa que la actriz.

“Cambió mi vida para siempre. El estigma asociado a esa relación fue tan malo … No hice una foto de estudio durante 10 años. Me despidieron de un contrato cinematográfico de 10 millones de dólares”, declaró Heche a Page Six e informó NYP. Al terminar la relación, Heche fue una de las más afectadas y no dudó en declarar porque finalizó su relación. Archivado como: Ellen DeGeneres Anne Heche