La Casa de los Famosos 3 sí contará con la participación de Adamari López

La reina de Telemundo fue encarada por uno de los próximos integrantes del reality

Adamari López no se quedó callada y ¿dejará Hoy Día?

Un mes falta para que la polémica se encienda de nuevo en las pantallas de Telemundo, pues el 17 de enero inicia la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y los nombres de los integrantes han sido develados, pero todavía falta por confirmar más, sin embargo ¿por fin se supo que Adamari López estará dentro del reality show?

La ex de Toni Costa quien estuvo en la segunda temporada había desechado los rumores en una entrevista hace semanas diciendo que entrar no era una opción pues no se podría separar de su hija Alaïa, sin embargo, ¿todo fue una mentira y ya admitió que sí participará en La Casa de los Famosos 3?

La Casa de los Famosos 3 está ‘que arde’ y aún no inicia

Paty Navidad, Arturo Carmona, Juan Rivera, ‘La Materialista’, Aylín Mujica y Osmel Sousa son hasta ahora, los 6 artistas confirmados para ‘La Casa de los Famosos 3’, pero este jueves, ‘El Zar de la Belleza’ estuvo como invitado en ‘Hoy Día’ y tuvo la oportunidad de ‘encarar’ a Adamari López por todos los rumores.

La boricua sin duda dejó a todos sus seguidores muy emocionados al responderle a Osmel Sousa, si estaría al pendiente de él en ‘La Casa de los Famosos 3’ pues lo que contestó dejó entrever que en efecto, la consentida de Telemundo tendrá un rol importante cuando el reality show de Telemundo inicie transmisiones.