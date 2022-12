Paty Navidad habla sobre su participación en La Casa de los Famosos.

Paty dijo tardarse en aceptar la invitación describiéndose como celosa de su privacidad, argumentando que eso de estar 24/7 bajo las cámaras no era algo que le convenciera del todo. “Soy una mujer de retos, soy una mujer valiente que no le teme a cualquier considero que será una experiencia extraordinaria, diferente, única y espero que con cosas muy bonitas” dijo explicando el porqué decidió aceptar.

Paty asegura no ir en busca de conflicto

A pesar de que el show es bien conocido por las polémicas que se desatan debido a la convivencia constante de los involucrados, Paty habla sobre como ella espera no caer en esas situaciones debido a que no es fan del conflicto.

A pesar de haber estudiado karate, no es fan de la pelea. “No soy una persona violenta, no me gusta la agresión” asegura la cantante, “me considero bastante tranquila, pacifista, tolerante” dice esperando no entrar en alguna pelea durante la convivencia con los demás participantes.