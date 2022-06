Mediante la cuenta oficial de Instagram de Chisme No Like fue que comenzó a circular la grabación que la hija de Niurka marcos decidió realizar para hablar de todos los ataques que la vedette cubana ha recibido luego de haber ingresado a ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada.

Así reaccionaron los usuarios internautas tras las declaraciones de Romina Marcos

“Parece que el programa está traumado con mi mamá, solo ponen lo que hace ella, lo que dice ella, el berrinche que hace ella y ¿por qué no ponen todo lo que hacen los demás? O sea ha de ser que los demás han de ser unos seres humanos excepcionales ¿verdad? Los demás son íntegros seres humanos con unos valores bien puestos”, fueron las últimas palabras dadas por Romina Marcos.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar dentro de la cuenta de Chisme No Like tras postear el video de Romina Marcos, “Pues que puede decir la pobre es su mamá no le queda de otra más que defenderla”, “Fuera Niurka”, “La encuesta dice que Niurka Marcos se va este Lunes”, “Que tontería habla”, “Es que la señora se gano a pulso que el público la quiera afuera”, “Vas para afuera Niurka”, se lee en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Romina Marcos defiende Niurka.