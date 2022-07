Tras esta demanda el interprete de “Vuelve” reapareció en redes sociales con un poderoso mensaje. Aunque no le salió del todo bien ya que una nueva polémica lo abordó. Ahora al cantante esta siendo acusado por “maltrato animal” por las fotografías que subió en Instagram.

Ricky Martin reaparece: El cantante puertorriqueño Ricky Martin se encuentra viviendo uno de las situaciones más difíciles de su vida luego de fuera demandado por violencia domestica en su país natal. Para sorpresa de todos, su esposo el pintor Jwan Yosef no fue quien presentó la denuncia, entonces comenzó la incógnita de quién sería el demandante.

Ricky Martin reaparece: Fanáticos lo apoyan en está situación

En los comentarios de la serie de fotografías que compartió en Instagram Ricky Martin, se encuentran algunos mensajes de apoyo de sus seguidores. Algunos de ellos creen en su inocencia y lo han dejado muy claro: “La integridad siempre sale a la luz. Muy bellas las fotos. Siempre a tu lado.”

“Sabemos quién eres y lo que vales! Nunca lo dudes.” Sus fieles seguidores no han dejado de mostrarles apoyo ante las intensas demandas por los que está pasando el cantante. Aún no se sabe con claridad si es cierto o no por lo que se le acusa a Ricky Martin en las recientes declaraciones en su contra.