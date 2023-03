Rey Grupero habla en exclusiva para MundoNow

Fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos 3

Estalla en contra de Liliana Rodríguez Rey Grupero Casa de los Famosos. Mucha polémica se ha generado en el reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 3 de Telemundo, debido al conflicto que existe entre los participantes. De igual manera, se ha dado muchas salidas de personas por decisión propia y otros que fueron eliminados por el voto del público. El famoso personaje Rey Grupero se convirtió en el sexto eliminado de la casa, siendo uno de los menos queridos por parte del espectador que está al pendiente del show. Cabe recordar que en esta semana hubo doble salida, ya que Juan Rivera tuvo que abandonar la casa por problemas personales. Rey Grupero cuéntame acerca de tu experiencia dentro de La Casa de los Famosos ¿Cómo la defines? Ahora, Rey Grupero habla en exclusiva para Mundo Now y hace sorprendentes revelaciones sobre su estancia en La Casa de los Famosos y algunos conflictos que tuvo. “Traté de ser yo mismo, traté de ser auténtico, una persona normal está en una oficina, en su casa o donde sea, y no todo el tiempo estoy sonriendo porque la gente espera ver algo real, pero espera que la gente esté sonriendo, que esté tranquila”, dijo Rey. “Yo creo que en tu día te puedes poner contento, te puedes enojar y tener un disgusto y no por eso eres una mala persona. Entonces yo entré, yo entré noble, vi como estaba la onda, no se puede ser noble, empecé a jugar y después de jugar ya lo tomaron como algo ofensivo. Yo dije a lo mejor, estoy haciendo un material ofensivo, voy a bajar mis rayitas. Y ahí fue peor, porque ahí ya el nominado era yo todo el tiempo me portara como me portara”.

Rey Grupero Casa de los Famosos: ¿Qué opinas de Aylín, crees que que ella de alguna forma fingió su amistad contigo? Cabe recordar que las primeras semanas se pudo ver un a gran relación entre Rey y Aylin Mujica: “Por supuesto que es real la amistad. No creo que amor, porque, uno se siente enamorado dentro de la casa, pero es una ilusión que estás dentro de una casa con una sola persona y ya sientes que es parte de tu familia. Así es que quieres estar con ella”. “Pero yo creo que si algo le interesa, pues afuera nos podemos ver, tomar un café, conocernos bien, conocernos sin estrés, invitarla a bailar. Yo no tomo personal un juego porque es como si te enojaras por perder un maratón o no sé, el juego de canicas. Esto es solamente un juego”. Archivado como: Rey Grupero Casa de los Famosos

Dio su opinión sobre Liliana Rodríguez Durante su estancia no tuvo una buena relación con la hija del Puma, Liliana Rodríguez: ” Hay gente muy resentida como Liliana, que creo que tiene que darle un abrazo a su padre. Era una buena terapia y después, pues, ya que puede predicar de Dios, porque uno no puede predicar de Dios teniendo el corazón tan podrido como lo tiene Liliana”. “Liliana lo que quiere es hacer una campaña de desprestigio, la cual no le va a salir porque soy una persona que está a favor del derecho de las mujeres. Entonces yo no soy un bolillo, soy un comediante, soy una persona que me gusta echar relajo, soy una persona que vamos a producir y me duele mucho que una persona tan resentida como Liliana quiera atacar lo que yo he trabajado durante mucho tiempo y que no hable de Dios con la boca llena de pop…”. Archivado como: Rey Grupero Casa de los Famosos

¿Cómo podrías definir tus términos con Paty Navidad? También revela lo que sucedió con Paty Navidad dentro de la casa: “Siento que con ellos se sentía la infección porque era muy aprensiva con la cocina. Y a mí no me parecía que una persona quisiera estar en la cocina sin que toquemos nada y esté todo bajo su control y por ahí creo que fue el error”. Aparte, ella me dijo que yo le caía mal y que yo era el mugroso de la casa y tonterías así hasta que me detuve y le dije ‘disculpa si te ofendí’ y en ese segundo nos empezamos a llevar, me ayudó en una de las pruebas y en ese momento te puedo decir que es una de las personas que más quiero en la casa”. Archivado como: Rey Grupero Casa de los Famosos

TE PUEDE INTERESAR