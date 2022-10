La misma fuente dijo al medio que en caso de que Harry dijera algo malo acerca de la reina consorte Camila, el rey Carlos procedería a no invitar a su propio hijo y a Meghan a su coronación. Además de que está será el 6 de mayo del 2023, el mismo día del cumpleaños de Archie, hijo de los duques.

A principios del mes de octubre, el biógrafo real Tom Bower le dijo a Page Six que el rey Carlos, de 73 años, y los miembros de su familia están “muy nerviosos” por la autobiografía de Harry, calificándolo de “bomba de tiempo”. Y como ya se mencionó, el príncipe piensa contar absolutamente todo lo que ha vivido.

El duque de Sussex, quien sirvió en el ejército británico durante 10 años, y estuvo en la guerra de Afganistán dos veces, perdió sus tres títulos militares honorarios. Además, de que no utilizó su uniforme militar durante el funeral de su abuela, la Reina Isabel II.

Rey Carlos castigo Harry: Fue un rol que le costó

“Su década de servicio militar no está determinada por el uniforme que él use, y pedimos respetuosamente que el enfoque siga siendo honrar la vida y el legado de su Majestad, la reina Isabel II”, dijo un vocero de Harry tras la muerte de la reina respecto al por qué el royal no vistió de militar.

El príncipe Harry, asumió este prestigioso rol en el 2017, heredándolo de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien fue Capitán General de la marina real inglesa por 64 años. Sin embargo, sus años de serivico no fueron suficientes, pues a renunciar a ellos, todo titulo le fue invalido.