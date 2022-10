A más de dos meses del final de la temporada, sus concursantes no han dejado de generar polémica, la más resientes de estas involucra a las mexicanas Brenda Zambrano y Natalia Alcocer. Ambas han tenido un enfrentamiento en redes sociales en el cual Daniella Navarro también se vio envuelta.

Algunos meses después se reportaba que “La vikinga” había perdido la demanda de violencia contra su ex esposo y ahora ella sola tendría que hacer cargo del bienestar económico de sus hijas, ya que el hombre no le daría ‘ni un peso para solventar su educación’.

“Estoy cansada, cansada. Soy una mujer que se parte, pero de verdad que se parte la mad** y de verdad que ver por otras mujeres, no nada más para afuera, no solamente por mí por todo aquí adentro”, comenzó diciendo en el video estando totalmente alterada.

Por medio de la página de Instagram @escándalo se dio a conocer un video de Natalia Alcocer gritando frente a la cámara cosas como que ya estaba harta y que “no la volverían a violentar”; aunque parece que va dirigido a su exmarido, no se sabe si quería despotricar contra más personas.

Natalia Alcocer estalla: La llaman loca

“No me vas a ver caer estaba yo con tus hijas todo el día trabajando, todo el día viendo dibujando haciéndole el Halloween, estúpido, estúpido debes dar gracias que tus hijas tienen una madre como yo, que tienen 2 abuelos que de verdad desde que nacieron se desviven por tus hijas, no como tu madre y tus hermanas, por qué tus hijas tienen la vida por mí y por mi trabajo, y porque me parto la madre todos los pin*** días.”

En los comentarios se pueden ver algunos que dicen: “Ya medíquenla… sigue con lo mismo, creo que esta mujer le va por como actúa, karma le llaman”, “otra vez esta señora, ya que se siente por favor, no se tomó sus píldoras”. “Eso le pasa por ser como es, el que obra mal, le va mal. Debería de analizarse y cambiar para que así todo le vaya bien.” “Ya denle un papel de telenovela … que afán de llamar la atención.” “No se tomó sus píldoras.” VER VÍDEO AQUÍ.