“Una fuente dentro de Acerca de Chesapeake seguridad pública, no autorizada a hablar públicamente, dice @ChrisHorneWAVY que los primeros en responder encontraron una lista cerca del cuerpo del tirador de los empleados que presumiblemente quería atacar”, informó el periodista Brett Hall.

¿No le importó quién estaba presente?

El hombre armado, que la policía cree que se disparó a sí mismo, estaba muerto cuando llegaron los agentes. La policía dijo que estaba tratando de determinar el motivo del tiroteo, y un empleado describió cómo “los cuerpos caían” mientras el asaltante disparaba al azar, sin decir una palabra, señaló la agencia The Associated Press.

“Estaba disparando por toda la habitación. No importaba a quién le disparó. No dijo nada. No miró a nadie de ninguna manera específica”, dijo Briana Tyler, una empleada de Walmart e indicó AP. Las declaraciones de los testigos, también dieron a conocer que Andre Bing era una persona “de cuidado” e inclusive, Tyler destacó que le advirtieron sobre el hombre cuando entró a trabajar.