La policía confirmó este miércoles que el tirador atacó dentro de la sucursal de Walmart, era empleado del sitio y fue identificado como Andre Bing, de 31 años de edad, informó el portal de noticias The Sun Us. Según informaron en la rueda de prensa que se llevó a cabo, el sujeto salió de una oficina de la sucursal y comenzó a disparar en contra de las personas que estaban en el interior.

¿Qué ocurrió?

Un gerente de Walmart abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en la sala de descanso de una tienda de Virginia y mató a seis personas en el segundo tiroteo masivo de alto perfil del país en cuatro días, dijeron el miércoles la policía y testigos, indicó la agencia The Associated Press. En los informes que ofrecieron las autoridades,

El pistolero, que aparentemente se disparó a sí mismo, estaba muerto cuando los agentes lo encontraron, dijo la policía. No hubo un motivo claro para el tiroteo, que también dejó al menos seis personas heridas, una de ellas de gravedad, señaló The Associated Press. Por el momento, las autoridades continúan obteniendo información al respecto.