Por el momento, la policía de México y el FBI se encuentran buscando pistas para encontrar a la señora López. Pero, no es la única persona que desapareció en los primeros meses del año. Actualmente, hay una alerta de búsqueda por Maritza Ríos, Marina Ríos y Dora Cervantes, quienes viajaron a Nuevo León y sus familias perdieron todo contacto.

“Es una desesperación”

En medio de la búsqueda de su madre, Zonia López declaró que se encuentran “desesperados” por el presunto secuestro de su madre. Por ello, pidió el apoyo a la comunidad de obtener información precisa que los conduzca a conocer su paradero. La hija de María del Carmen, no dudó en declarar que no han tenido alguna pista sobre lo que ocurrió.

“Por favor. Es una madre, es abuela, es bisabuela. Nosotros la necesitamos. Ya no es muy joven. Tiene 63 años. No sabemos dónde está. Es una desesperación, ya a los 37 días y no tener ninguna pista buena para dónde, que se ubiquen las autoridades en México. Para poder buscarla, para poder encontrar, comuníquenos, que la regresen con nosotros”, reveló Zonia López y citó KRGV.