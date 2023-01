Autopsia Grace Kelly: ¿Grandes incógnitas?

La muerte de Grace Kelly, se vio envuelta en diversas incógnitas debido a que se conocía que la princesa de Mónaco no solía manejar debido a que le tenía miedo, e inclusive se cree que no tenía carnet para conducir. En aquel momento, se sospechó que quien iba conduciendo era su hija, Estefanía, y por ello, la sacaron del asiento del piloto. Tiempo después, Carolina de Mónaco testificó al respecto.

“Mamá me decía todo el rato que no podía frenar, que los frenos no funcionaban. Estefanía me explicó que mi madre estaba en un estado de pánico. Así que tiró del freno de mano, pero el coche no se detuvo”, declaró Carolina, hija de Grace Kelly, en el libro que escribió Rainier and Grace: An Intimate Portrait, por parte de Jeffrey Robinson y citó RTVE. Archivado como: Autopsia Grace Kelly