Este proyecto infantil nació en México con el fin de brindarle algo positivo para los más pequeños del hogar, tanto Rossi como Luigi han dedicado su vida a eventos infantiles y a la creación musical. Ahora la pareja hispana habla en exclusiva para Mundo Now en donde dan a conocer cómo es que nació este proyecto.

¿No sintieron miedo al dejar su país?

Hoy en día Los Meñiques de la Casa se han convertido en todo éxito de YouTube, actualmente cuenta con más de un millón de suscriptores, debido a su creatividad para entretener y educar a los niños. ” Es algo increíble que lo niños te quieran por ser tú y no por otro personaje”, asegura la venezolana.

Por su parte Luigi revela que sintió al dejar Venezuela: "La verdad nada (de miedo), tenía 19 años, me daba miedo poquitas cosas, entonces literalmente me fui de Venezuela sin miedo a perder algo, porque realmente era muy joven y que podía perder, más lo que me daban mis papás", asegura el hispano.