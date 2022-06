Ángela Aguilar respuesta: Pide que no le den dinero

La intérprete en reiteradas ocasiones le pidió a los más de 500 mil internautas que se unieron al live que dejaran de mandar “corazones” y “flores”, los cuales en realidad si son donaciones para los creadores de contenidos más famosos de la plataforma. Esta reacción dio vuelta en las redes sociales dónde se burlaban de Ángela Aguilar.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé como parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya!” Se notaba que la joven no conocía lo que pasaba en la red social, y el estres en ella fue muy notorio.