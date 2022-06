Fue a través de una transmisión en vivo, que está disponible en el canal oficial de YouTube de la también llamada Gran señora, que la expareja no dejó pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista luego de este escándalo que se vino a sumar a la lista de todos los que han rodeado a la Familia Rivera por muchos años…

“Este es un negocio familiar (refiriéndose a Cintas Acuario), por eso nunca nos preocupamos por todas las reglas, hemos cometido muchos errores en la compañía porque no eramos empresarios, nos hicimos empresarios a la fuerza y no conocíamos todas las leyes. Los golpes de la vida te van enseñando a que vayas aprendiendo, pero cuesta muy caro”, expresó El Patriarca del Corrido.

“Fueron días muy estresantes”

Luego de recordar algunos problemas legales que vivieron en Cintas Acuario, don Pedro Rivera reveló que fueron días muy estresantes los que pasó durante la semana en la que se llevó a cabo el juicio: “A pesar de que no había llamadas de teléfono, mensajes de WhatsApp, mensajes, ni nada que me pudiera inculpar, se pone uno muy nervioso porque no conoces a toda la gente que te va a juzgar”.

“Se la pasaron echando mentiras los abogados y echando mentiras ella (refiriéndose a su exempleada, Fabiola Ávalos) que nadie les creyó, además de los ataques que recibí, pero yo me puse firme y pedía que me hicieran preguntas cortas para entenderlas y así los devolvía a cada rato”.