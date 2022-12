¿Dónde ocurrieron las muertes?

Una tormenta volátil que azotó Estados Unidos generó tornados, a los que se atribuye la muerte de al menos tres personas en Luisiana, y la línea de clima severo amenazó a los estados vecinos del sur hasta la noche del miércoles, informó la agencia The Associated Press. Por ello, las autoridades no dejaron de advertir a la población sobre las consecuencias del efecto climatológico.

Hacia el norte, el enorme sistema de tormentas generó condiciones similares a las de una ventisca en las Grandes Llanuras y se esperaba que empujara más nieve y hielo hacia los Apalaches y Nueva Inglaterra. La explosión invernal arrojó más de 60 centímetros (2 pies) de nieve en partes de Dakota del Sur, informó AP.