Renuncia titular de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU

“El presidente Biden aprecia los casi 40 años de servicio del comisionado y las aportaciones que hizo a la reforma policial durante su cargo como jefe de policía en tres ciudades estadounidenses”, agregó en la dimisión según Agencia The Associated Press.

Su despido llega tras incertidumbre por crisis migratoria

Dos personas a las que se había informado de la salida de Magnus dijeron el viernes a The Associated Press que se le había indicado que renunciara o sería despedido menos de un año después de su ratificación en el cargo. Las fuentes solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hacer declaraciones sobre el asunto.

La renuncia de Magnus se inscribe en los amplios cambios en Seguridad Nacional ante las dificultades habidas para frenar el ingreso de migrantes procedentes de numerosos países. Esta situación antecede a la posibilidad de que los republicanos asuman en enero el control de la Cámara de Representantes y se prevé que emprendan investigaciones relacionadas con la frontera.