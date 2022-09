Así la recibieron a su llegada al palacio de Buckingham

¿Qué le hicieron a la nueva reina?

¿Qué le depara a quien se acusa de ‘destruir’ el primer matrimonio del rey?

El 8 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de la Reina Isabel II a los 96 años. La monarca estuvo 70 años en el trono de Gran Bretaña y por mucho tiempo las multitudes no tuvieron a quien más llamar ‘Reina’, pero ahora con la muerte de Isabel II las cosas han cambiado.

Después de siete décadas, el Reino Unido tiene una nueva mujer a la cual llamar reina. La esposa de Carlos, Camila Parker Bowles, la duquesa de Cornualles, será conocida como reina consorte, un título que llegó con la bendición de la reina Isabel II tras años de incertidumbre.

Camila, la segunda esposa del Rey Carlos llega al palacio de Buckingham

Dicha incertidumbre se remontan a los días anteriores a su matrimonio con el príncipe Carlos. No siempre fue un hecho que Camila, de 75 años, tomaría el título, a pesar de que éste no le otorga ninguno de los poderes del soberano, apunta The Associated Press.

Aunque la esposa de un rey es tradicionalmente coronada como reina, la cuestión de qué título ostentaría Camila cuando Carlos se convirtiera en rey ha sido complicada durante muchos años. Ello se debe a la sensibilidad que suscita su condición de segunda esposa.