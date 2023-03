Han pasado ya varios meses desde que Carlitos Calderón decidió abandonar Despierta América y la gente aún no se recupera de su ausencia, tanto así que piden en los videos y fotos del Instagram del show que reconsidere volver y que Univisión lo convenza para formar parte del equipo otra vez, pero un misterioso mensaje del mexicano ¿confirmó las sospechas?

La pareja del ex conductor de Despierta América no se midió y es que Vanessa Lyon está más que orgullosa del papá de su hijo por lo que decidió compartir una captura de pantalla a un artículo de ‘ People en Español ‘ en el que se cuenta el enorme éxito que tiene el matutino de Univisión entre el público de EEUU.

“Felicidades a todos, siempre orgulloso de haber sido parte del equipo ganador ganador de Despierta América”, manifestó el mexicano quien por lo pronto se encuentra en proyectos de otra índole y al menos por el momento no volverá a la televisión, según su necesidad de alejarse de la televisión por un rato.

Mientras Vanessa Lyon etiquetó a Carlitos Calderón con la felicitación: “Felicidades por ser parte de tan importante logro”, el ex conductor de Despierta América también hizo lo propio y dedicó unas palabras a sus antiguos compañeros de Despierta América demostrando que los quiere y que le gustaría volver:

¿No hay posibilidad de que regrese a Despierta América?

Fue en enero cuando Carlitos Calderón abandonó Despierta América y tan sólo unos días después apareció en una misteriosa fotografía donde aparentemente estaba siendo preparado para entrar a otro set de televisión y escribió: “La manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. -Walt Disney #OtraVez”, manifestó.

Para ese momento, los comentarios de la gente pedían que volviera al show de Univisión: “Dejaron ir un excelente conductor”, “De lo mejor que tenía el programa. Vamos Carlitos, bravo”, “Yo veía el programa, solo por ti y ahora ya no me interesa, la verdad no se porque sacan al talento y hacen cambios absurdos , solo se que quien pierde más es Univisión, dejando ir a un chico talentoso como tú”, “Te queremos ver en Hoy Día por Telemundo, Eres un excelente presentador”.