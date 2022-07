¿De dónde vienen los fondos? En 2019, el estado cobró $61 millones en dólares en impuestos a un ganador del Mega Millions y decidieron distribuir ese dinero en cheques de $50 dólares para los residentes de Carolina del Sur. Lamentablemente, muchos no disfrutaron de su cheque.

Ahora, las autoridades de Carolina del Sur cuentan con un fondo de $1,000 millones de dólares para una nueva tanda de reembolsos únicos. Sin embargo, aún no han estipulado cuánto dinero recibirá cada beneficiario. Esta decisión la tomarán después del 17 de octubre , fecha hasta la que recibirán las declaraciones de impuestos.

El Departamento de Ingresos de Carolina del Sur informó que establecerán un proceso para la distribución del dinero entre los contribuyentes que será mucho más efectivo que en 2019 cuando 68,000 de los reembolsos de $50 dólares que emitieron no fueron cobrados.

SOBRÓ DINERO Y LO REPARTIRÁN. Miles de estadounidenses recibirán otro cheque único de reembolso y es que las autoridades en Carolina del Sur no lograron distribuir exitosamente $3.4 millones de dólares en el año 2019, así que lo intentarán nuevamente.

Evitar los errores de 2019

Además de los 68,000 reembolsos de $50 dólares que emitieron y que no fueron cobrados, el Departamento de Ingresos de Carolina del Sur informó que más de 28,000 cheques fueron devueltos ya que no pudieron ser entregados a sus beneficiarios y que terminaron en el programa de propiedad no reclamada del estado.

Ahora, las autoridades se preparan para no cometer los mismo errores del pasado y tratar de que cada beneficiario reciba su dinero por medio de reembolsos vía depósito directo. Para emitir los pagos por medio de depósito directo, la agencia requiere sus datos bancarios. Por lo pronto, cuentan con la información de ocho de cada 10 declarantes.