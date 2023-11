Calabaza en todo y para todos: ¡Ideas que puedes hacer con ella!

La Jack-ó-Latern

En sus nombres científicos, las calabazas se clasifican en 4 especies: Cucurbita Pepo, C. Maxima, C. Moschata y C. Argyrosperma.

En Estados Unidos durante el otoño es cuando predominan las calabazas de todo tipo, ya sea para comer o adornar.

La pequeñas (como el tamaño de una naranja) son llamadas “Orange Pumpkins”, las que tienen rayas con un efecto tipo atigrado son “Tiger Pumpkins”.

Las grandes y naranjas que muchas veces son usadas para decorar son las “Jack-ó-Latern” y las grandes, similares en forma a la carroza de Cenicienta, “Cinderella Pumpkins”.

Con la calabaza puedes preparar deliciosas salsas que funcionen como aderezos para tus alimentos.