“Para mí ha sido una gran bendición, ellos me han enseñado tanto a mí de la vida y de mí misma, para mí es el mejor regalo que Dios me ha podido dar y que nos da a las mujeres y que lo he podido disfrutar al máximo”, comenzó diciendo Rashel Díaz ante las cámaras de Telemundo.

La conductora cubana no descarta la posibilidad de volver a la tv

Después de ello fue cuestionada en cómo se sentía al haber sido una madre que trabajaba duro y por largas horas durante la crianza, “Esa culpabilidad yo creo que todas las madres la hemos sentido en algún momento y más cuando nos ha tocado salir adelante, trabajar fuerte para poder dejar ese legado en ellos y también darles un buen ejemplo. Fui madre soltera por mucho tiempo y yo no quería que ellos vieran una madre caída o que se excusaba”, dijo.

“Mi propósito de vida es que la mujer entienda que un bajo autoestima no te define, que esa circunstancia no dice quién tú eres, entonces estoy trabajando en eso y amo lo que hago, pero si tú me preguntas ¿en caso de que regreses a la televisión? No me permitiría regresar a un proyecto que no fuera para impactar vidas pero tampoco lo descarto porque como mismo Dios me puso, me sacó y si de nuevo me quiere volver a poner será en el momento que él diga”. Archivado como: Rashel Díaz regresa Telemundo.