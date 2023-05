El periodista Jorge Ramos ‘encara’ a senador de EEUU y causa polémica

Esto después de que el senador de Florida, formara parte de la cámara de aprobación de la norma SB 1718, misma que incluye medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes en situación irregular, como no reconocer licencias de conducción de otros estados, y más.

La grabación tomó gran popularidad después de escuchar los cuestionamientos y señalamientos realizados por el periodista al senador con ascendencia hispana, esto respecto a temas migratorios y en particular la llegada de la familia de Marco a los Estados Unidos.

Sin embargo, el momento dónde ‘encara’ el periodista mexicano al senador fue cuando realizó este puntual cuestionamiento: “¿Porqué su abuelo si recibió el apoyo y la generosidad de este país? y ¿porqué usted no hace exactamente lo mismo? Es una hipocresía al que su abuelo le hayan hecho eso y que usted no defienda a otros como su abuelo “.

“Que vergüenza, tan rápido se te olvidaron tus raíces”

En respuesta a las contundentes preguntas, el senador Marco Rubio respondió: “Sí lo defiendo, mira, el caso de mi abuelo y es lo que trae al tema es que la situación de la migración y las personas no documentadas no es igual, no todo mundo entró de la misma manera”.

Posteriormente, Jorge sólo añadió: “Pero a su abuelo lo iban a deportar”. Tras estas declaraciones del senador, el influencer Carlos Eduardo Espino opinó en el fragmento de su Tiktok: “Ay Marquito Rubio, te tumbaron el show. Te la tiras de duro apoyando la legislación migrante y otras leyes contra los migrantes, pero ahora resulta que tu abuelo también era indocumentado. Que vergüenza, tan rápido se te olvidaron tus raíces”.