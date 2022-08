McCurdy anunció el lanzamiento de un libro en el que habla sobre el abuso que vivió por parte de su madre, Debra McCurdy, cuando era una estrella infantil. Todos se sorprendieron por el titulo de dicho libro, pero no esperaban la razón de por qué lo nombre de esa forma hasta que dijo la verdad. ARCHIVADO DE: Quien es Jannette McCurdy

Su éxito como estrella de televisión infantil

Sin embargo, fue la televisión la que le dio la fama a nivel internacional, ya que desde el 2007 se la puede ver en la serie de Nickelodeon “iCarly”, donde interpreta a Sam Puckett. La serie se estrenó en septiembre de 2007 obteniendo buena aceptación por el público del canal. En 2008 y 2009 fue de nuevo nominada para el premio de Young Artist Awards por su trabajo en iCarly.

En 2010 apareció en la serie True Jackson VP en el papel de Pinky Turzo amiga/enemiga de Jackson (Keke Palmer), también hizo el personaje de Bertha en Fred: The Movie aunque no la eligieron y fue sucedida por Daniella Monet, una película de la celebridad de YouTube, Fred Figglehorn. En 2011 protagonizó la película Best Player junto a Jerry Trainor.