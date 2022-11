Durante su carrera, Cara tuvo tres hits en el top 10 de Billboard Hot 100, incluidos “Breakdance”, “Out Here On My Own”, “Fame” y “Flashdance … What A Feeling”, que estuvo seis semanas como número uno. Sus canciones fueron verdaderos himnos, alegres y llenos de energía, del pop de principios de los 80.

Una de las artistas hispanas más reconocidas

Cara se proyectó a los primeros planos entre los jóvenes actores que hacían los papeles de alumnos de una escuela de artes escénicas en “Fame” de Alan Parker, coprotagonizada por Debbie Allen, Paul McCrane y Anne Mear. Cara hizo el papel de Coco Hernández, una bailarina que soporta toda clase de privaciones y una pavorosa sesión de fotos desnuda.

Cantó la canción del título con el coro —“Remember my name/I’m gonna live forever” (recuerden mi nombre/viviré para siempre)_, que sería postulada a un Oscar por la mejor canción original. También cantó “Out Here on My Own”, “Hot Lunch Jam” y “I Sing the Body Electric”. Con información de The Associated Press y ABC News. Archivado como: Quién es Irene Cara