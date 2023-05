Tras realizar un sondeo, el activista Carlos Espina ofrece sus conclusiones

Informa lo que sucederá con la ley antimigrante en Florida

Expone los puntos más relevantes que afectarán al estado y su gente

A través de redes sociales se ha viralizado una grabación del activista Carlos Eduardo Espina que expone lo que pasará con la ley antimigrante en Florida, además de detallar que es lo que no funcionará para el estado tras realizar un sondeo.

En su cuenta de Tiktok @carlos_eduardo_espina expuso los puntos claves sobre el futuro de Florida tras la aprobación de nuevas y severas leyes migratorias. Donde el predice lo que estará a punto de ocurrir con el estado gobernado por Ron DeSantis.

«La gente tiene miedo, y aunque muchos si se han ido a otros estados son muchos más los que han decidido quedarse con la esperanza de que el gobierno realice una acción para que la ley no sea implementada. Hay muchas personas esperando qué pasará el primero de Julio para tomar una decisión», comenzó detallando el activista.

Como segundo aspecto y aún más relevante, Carlos Eduardo Espina reveló: «Me llevaron para varios lugares, el campo, las construcciones y me doy cuenta que sin los inmigrantes este estado no podría funcionar. Y los empresarios no van a permitir que esta ley afecte su negocio, así que veo muy difícil que haya redadas o persecuciones contra los migrantes. Las personas que tienen verdadero poder (rancheros, empresarios, negociadores políticos) no lo van a permitir».