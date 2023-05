The Sun detalló que el pequeño Kayden también sufrió lesiones en su cráneo pero logró salir con vida del ataque producido por un animal. Se cree que la jirafa estaba tratando de proteger a un ternero por lo que su reacción fue extremadamente violenta. Kaia no logró sobrevivir a los fuertes golpes. Archivado como: Bebé muere ataque jirafa.

«Pero como madre, entiendo el instinto que se activa para proteger a sus hijos. Mi último pensamiento antes de que ella atacara a nosotros fue de preocupación, '¿Dónde está su bebé?', pero ella me quitó la mía… Fue solo una de esas mañanas perezosas, todos jugamos juntos y luego ellos tomaron una siesta a la hora del almuerzo. Salimos de nuestra casa para caminar la corta distancia hasta la casa de mis padres», añadió Nicole a The Sun .

Ahora, siete meses después del trágico ataque Nicole Panos, la madre desconsolada, decidió rendir homenaje a su bebita y en exclusiva para The Sun que la aterradora escena la persigue todos los días, «Mi mundo se hizo añicos por completo el día que murió Kaia. Me siento traicionada por nuestro espacio seguro y confundida; no nos comportamos de manera amenazante con la jirafa», declaró.

La madre quedó paralítica de la cintura hacía abajo

«Caminamos a través de la maleza y luego a través de un claro arenoso, donde a los niños les encantaba jugar. Vi a lo lejos una jirafa macho y una hembra; Sabía que recientemente había tenido un ternero pero no podía verlo con ella. Llevaba a Kaia en mis brazos, Kayden caminaba delante de mí… De repente, escuché un ruido detrás de nosotros y me di la vuelta, y la vi venir. Mi instinto de proteger a mis hijos se hizo cargo y le grité a Kayden que corriera».

Además añadió cómo fue que se enfrentó al animal, «Sentí un golpe en la espalda y me desmayé. No recuerdo haber sido pateado por ella. Me desperté y escuché a Kayden gritar, estaba tratando de mantener mi cuerpo encima de Kaia para mantenerla a salvo. La jirafa volvió a mí y me desmayé. Cuando desperté, mi madre estaba sentada a mi lado y abrazando a Kaia», dijo Nicole para The Sun.