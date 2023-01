Programan ejecución de mujer transgénero

Autoridades confirman que es la primera vez que sucederá

El abogado de Amber McLaughlin, está en proceso de un indulto para la mujer

¡LA PRIMERA EN ESTAR EN EL CORREDOR DE LA MUERTE! Autoridades del estado de Missouri, anunciaron la programación de la ejecución de la mujer transgénero, Amber McLaughlin, de 49 años de edad. Este suceso es la primera vez que sucede en Estados Unidos debido a que no había mujeres transgéneros en el famoso y temido corredor de la muerte.

El caso llamó la atención, después de que el abogado de McLaughlin pidió a las autoridades le dieran clemencia a la mujer por varios temas, entre ellos la violencia que vivió desde muy joven. Por el momento, el jurado negó la petición y solo la petición aceptada por el gobernador del estado, podría salvar a Amber McLaughlin.

LA PRIMERA MUJER TRANSGÉNERO EN SER EJECUTADA

Este 2023, comenzó con las noticias sobre las próximas ejecuciones en el país. En esta ocasión, se dio a conocer que está programada la primera ejecución para una mujer transgénero en el país. Se trata de Amber McLaughlin, de 49 años de edad, quien fue acusada de homicidio en primer grado en el año 2006; sin embargo, el delito se cometió en el 2003.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, la situación podría cambiar si el gobernador de Missouri, Mike Parson, conceda el indulto, aunque la situación podría no cambiar y la ejecución se presentaría el próximo martes 3 de enero. Por el momento, Parson no dio declaraciones sobre la situación que se presentó.