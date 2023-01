Tormenta invernal “Hudson” deja tres muertos

Confirman que viene “lo peor” tras su impacto en California

Millones de personas sufrirán las consecuencias

¡NO PARAN LAS TRAGEDIAS! En medio de los festejos por Año Nuevo, California vivió momentos de terror después de que se informó que la tormenta invernal “Hudson” está por golpear con más fuerza que la anterior. En días pasados, las inundaciones cobraron víctimas en el estado y señalaron que la nueva alerta podrá afectar a millones de personas.

En varios puntos del país, se lanzaron alertas de emergencia ante el mal clima que se aproxima y advirtieron a los habitantes de tomar sus precauciones, como evitar viajar en carretera o estar bien abrigado ante la época de frío que se espera para los próximos días. Por el momento, las personas deberán estar al pendiente de las advertencias que se den a conocer.

ALERTAN POR MAL CLIMA

El mal clima no parará este 2023, así lo dieron a conocer las autoridades correspondientes después de que se informó que la tormenta invernal “Hudson” está por arrasar con varios estados del país. Por ello, esta semana los gobiernos correspondientes lanzaron alertas por el clima invernal que se aproxima desde Utah hasta Wisconsin, avisó el portal de noticias The Sun Us.

“Una fuerte tormenta invernal se cierne sobre las Llanuras y el Alto Medio Oeste. Es probable que en algunas zonas se produzcan fuertes nevadas y acumulaciones significativas de hielo”, comunicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) a través de un último mensaje en redes sociales.